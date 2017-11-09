Британия готовит торговые предложения для Армении?

9 октября Посланник по торговле и инвестициям Великобритании в Армении и Грузии Марк Притчард, член парламента, во второй раз посетил Армению, чтобы изучить возможность наращивания объема торговли и инвестиций между Британией и Арменией. Об этом сообщается на сайте посольства Великобритании в Армении.

В ходе визита г-н Притчард встретился с министром энергетики и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном, министром образования и науки Левон Мкртчяном и главами международных финансовых институтов в Армении для обсуждения возможностей для инвестиций в Армении.

Посланник по торговле и инвестициям также посетил компанию “FORA” LLC, которая является уполномоченным представителем британской компании" Jaguar Land Rover, чтобы узнать больше об автомобильной промышленности в Армении.

Г-н Притчард был назначен посланником по торговле и инвестициям в Армении премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 12 сентября, в знак приверженности Великобритании развитию двусторонней торговли и инвестиций с Арменией.