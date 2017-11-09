Армянская группировка сохранится в миссии НАТО "без существенных ограничений"

  • Lragir.am
  • Политика - 09 Ноября 2017, 18:25
Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян и возглавляемая им делегация приняли участие 9 ноября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, во встрече министров стран-участников миссии НАТО в Афганистане «Решительное содействие».

В ходе встречи министры отметили важность международных и региональных усилий по обеспечению безопасности в Афганистане и продолжения миссии. Глава армянской делегации подтвердил намерение Армении по сохранению, до завершения миссии, армянской группировки «без существенных ограничений». 

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