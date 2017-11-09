В Киргизии денонсировали соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС

РИА Новости. Парламент Киргизии в четверг в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Киргизии, но за 15 дней до вступления в должность нового киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, который в интервью РИА Новости заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривает предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз". Законопроект о денонсации соглашения был направлен в парламент кабмином Киргизии 20 октября после дипломатического скандала между странами, который произошел в сентябре. Как сообщил во время заседания палаты заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента) Абдывахап Нурбаев, договоренность об оказании Казахстаном технической помощи в 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС была достигнута президентами двух стран в 2014 году. Средства предполагалось направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и другие крупные мероприятия. "В августе текущего года был подписан между сторонами детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызской Республике на сумму 41 миллион долларов. В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования", — отметил он. Однако в связи с тем, что "до настоящего времени вышеуказанная помощь не предоставлена киргизской стороне", парламент решил расторгнуть соглашение, ссылаясь на статьи Венской конвенции. В результате за денонсацию соглашения в третьем и окончательном чтении проголосовали 105 депутатов 120-местного парламента.