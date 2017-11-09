Тиллерсон не подтвердил встречу Трампа и Путина во Вьетнаме

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что встреча лидеров двух стран пройдет в пятницу 10 ноября Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Пекине, заявил, что решения о проведении возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме пока не принято. «Соглашения о встрече не было, по крайней мере, официального двустороннего соглашения», – сказал он, добавив, что «вопрос в том, есть ли у нас достаточный материал» для обсуждения. «Если мы проводим встречу, то давайте убедимся, что это будет осмысленная встреча», – сказал он, упомянув об идущих дискуссиях о ситуациях в Сирии и Украине. Лидеры США и России примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во вьетнамском городе Дананг в ближайшие дни. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встрече во Вьетнаме в эту пятницу, 10 ноября, во время саммита АТЭС.