Собчак заявила, что Россия несет ответственность за ухудшение международных отношений

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, озвучила свою позицию по антироссийским санкциям. Свое заявление Собчак сделала в интервью телеканалу CNN. В ответ на вопрос ведущей о том, какова будет ее грядущая повестка по поводу внешней политики, Собчак сказала, что считает Россию ответственной за «те ужасные международные отношения, которые у нас сложились». «Мы нарушили международное право. Крым — украинский с точки зрения международного права», — сказала она. При этом Собчак отметила, что в вопросе санкций следует отличать российские власти и простых граждан. Она отметила, что поддерживает те санкции, которые введены против российского руководства. Простые россияне, по ее словам, страдать от санкций не должны. В качестве примера Собчак привела студентов, которые не могут получить американскую визу. «Это несправедливо по отношению к ним», — добавила Собчак.

