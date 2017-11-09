Британский министр ушла в отставку из-за переговоров с Израилем

Британский министр международного развития Прити Пател подала в отставку на волне скандала, связанного с ее неофициальными встречами на отдыхе с представителями израильских властей. Она находилась в командировке в Африке, когда информация о ее встречах стала достоянием общественности. В результате она была вынуждена прервать поездку и явиться к премьер-министру Терезе Мэй для беседы. В своем прошении об отставке Пател написала, что ее действия оказались ниже принципов открытости, которые она отстаивала и поддерживала. Тереза Мэй поддержала решение Пател - особенно в свете появления новых деталей происшедшего. Бывший член правительства в понедельник принесла извинения премьеру за состоявшуюся в августе несанкционированную встречу с израильскими политиками, среди которых был премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако затем стало известно, что в сентябре она провела еще две встречи, на которых не присутствовали официальные представители Британии. Пател вошла в официальную резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит через черный ход и покинула здания спустя 45 минут. Это уже вторая отставка в британском правительстве за последние семь дней. 1 ноября со своего поста ушел министр обороны Майкл Фэллон после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Пател провела несколько неофициальных встреч, находясь на отдыхе в Израиле. Вопреки существующим инструкциям она заранее не уведомила об этом Форин-офис. Затем стало известно о ее встрече 7 сентября в Вестминстере с министром внутренней безопасности Израиля Гиладом Эрданом, а также о встрече с израильским дипломатом Ювалем Ротемом в Нью-Йорке, состоявшейся 18 сентября. В ответ на прошение Пател об отставке Мэй написала: "Сейчас в свете новых подробностей вы поступили правильно, приняв решение об отставке и решив сохранить верность принципам открытости, которые вы поддерживаете". Она добавила, что Пател может гордиться своими достижениями, которых она добилась на министерской должности. "Как вы знаете, Великобритания и Израиль - близкие союзники, и совершенно верно, что мы должны работать в тесном сотрудничестве. Однако это должно осуществляться с соблюдением всех формальностей и по официальным каналам", - написала Мэй. Корреспондент Би-би-си по вопросам политики Вики Янг считает, что Тереза Мэй решила не унижать достоинство Пател и дать ей возможность самой подать в отставку. Однако она отметила, что ответ премьера был любопытным: "Из слов Терезы Мэй становится понятно, что, не уйди Пател в отставку сама, ее бы все равно уволили".