Войска Асада и союзники отбили «последний оплот ИГ» в Сирии

Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль последний оплот террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии — город Абу-Кемаль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего военным альянсом, поддерживающим правительственные силы. «Последний оплот ИГ, Абу-Кемаль, свободен от террористов», — сказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что в освобождении Абу-Кемаля, который находится на границе с Ираком, участвовало союзное Багдаду ополчение «Силы народной мобилизации», а также отряды ливанского движения «Хезболла». Агентство добавляет, что ИГ сохраняет контроль над некоторыми пустынными районами и деревнями недалеко от Абу-Кемаля, над несколькими местностями в прилегающих районах Ирака, а также в нескольких других пунктах, разбросанных в обеих странах. Об освобождении Абу-Кемаля от ИГ сообщает также ливанское агентство Al-Masdar News со ссылкой на свои источники. С освобождением Абу-Кемаля сирийская армия взяла под свой контроль все крупнейшие города в провинции Дейр-эз-Зор, добавляет агентство. 3 ноября Минобороны России отчитывалось о нанесении авиаударов близ Абу-Кемаля по боевикам ИГ. Кроме того, российские военные запустили по объектам террористов ракеты с подлодки «Колпино».

