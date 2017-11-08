Встреча глав МИД Армении и Азербайджана планируется до конца года

Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом АПА сообщили в МИД России. «Учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года. А до этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над определением места и даты этих консультаций», - отметили в МИД РФ.