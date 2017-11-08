"Коммерсант" утверждает, что Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ

  • Deutsche Welle
  • Политика - 08 Ноября 2017, 13:06
Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник внес поправку о разрыве дипотношений Украины и России в законопроект "о реинтеграции Донбасса", который Верховная рада рассмотрит во втором чтении 16 ноября.

Как утверждает в среду, 8 ноября, газета "Коммерсант", в поддержку документа могут проголосовать члены большинства фракций.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором. Надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения - это уже будет преступлением со стороны украинского МИД", - заявил "Коммерсанту" Винник.

Автор поправки сотрудничает с "Народным фронтом"

По данным издания, политик формально входит в президентскую фракцию, однако на деле сотрудничает с "Народным фронтом" Арсения Яценюка.

Между тем источники "Коммерсанта" отмечают, что разрыв отношений с Москвой - особенно в увязке с законом "о реинтеграции " - не входил в планы президента Украины Петра Порошенко. А именно он должен поставить подпись под документом в случае одобрения его Радой.

Верховная рада 6 ноября в первом чтении проголосовала за президентский законопроект о государственной политике по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Документ был одобрен с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предложено опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН по Донбассу. Законопроект должен еще пройти второе чтение.

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