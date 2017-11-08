Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник внес поправку о разрыве дипотношений Украины и России в законопроект "о реинтеграции Донбасса", который Верховная рада рассмотрит во втором чтении 16 ноября. Как утверждает в среду, 8 ноября, газета "Коммерсант", в поддержку документа могут проголосовать члены большинства фракций. "В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором. Надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения - это уже будет преступлением со стороны украинского МИД", - заявил "Коммерсанту" Винник. Автор поправки сотрудничает с "Народным фронтом" По данным издания, политик формально входит в президентскую фракцию, однако на деле сотрудничает с "Народным фронтом" Арсения Яценюка. Между тем источники "Коммерсанта" отмечают, что разрыв отношений с Москвой - особенно в увязке с законом "о реинтеграции " - не входил в планы президента Украины Петра Порошенко. А именно он должен поставить подпись под документом в случае одобрения его Радой. Верховная рада 6 ноября в первом чтении проголосовала за президентский законопроект о государственной политике по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Документ был одобрен с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предложено опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН по Донбассу. Законопроект должен еще пройти второе чтение.
"Коммерсант" утверждает, что Рада рассмотрит разрыв дипотношений Киева с РФ
- Политика - 08 Ноября 2017, 13:06