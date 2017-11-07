Горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, считает президент России Владимир Путин.

"Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой", — сказал Путин на заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

А пока Путин сетовал на то, что другие государства используют серые схемы, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказывал на другом совещании, как Россия тестирует в Сирии новые виды вооружений.

"В ходе операции в Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники", — сказал Герасимов на коллегии Минобороны. По его словам, в ходе ударов испытаны крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты, современные авиаракеты, комплексы разведки и целеуказания, а также другие системы и вооружения.

Напомним, что в апреле 2016 года Путин заявил, что оружие, опробованное в реальных условиях, становится более эффективным и привлекательным для рынка вооружений.

«Современное российское оружие достойно прошло испытание, и не на учебных полигонах, а в реальных условиях, в бою. Это самая строгая, самая суровая проверка. Такой опыт позволит нам вносить необходимые коррективы, повышать эффективность и надёжность техники, создавать образцы оружия нового поколения, совершенствовать Вооружённые Силы, наращивать их боевые возможности», сказал тогда Путин.

Напомним, что Россия поставляет также вооружения Азербайджану, который активно «тестирует» полученное вооружение в Карабахе.