Верховная Рада не стала увольнять главу МВД Украины Арсена Авакова

Верховная Рада не поддержала отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.За соответствующий проект постановления проголосовал лишь 31 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), передает “Интерфакс”. Как ранее сообщалось, двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре. Аваков заявил о безосновательности инкриминируемых его сыну Александру детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозрений в растрате свыше 14 млн гривен бюджетных средств в рамках уголовного производства о закупке МВД в конце 2014 и начале 2015 годах рюкзаков.