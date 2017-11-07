«Мы продолжаем оказывать содействие лидерам стран в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Как сообщает АПА, об этом посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал во время встречи с представителями местной общины в синагоге, расположенной в поселке Красная Слобода Губинского района. Дипломат отметил, что во время недавнего посещения Вашингтона он провел встречу с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕЭндрю Шофером. «Мы с ним провели обмен мнениями о том, какие шаги необходимо предпринять для продвижения процесса. После прихода к власти в США новой администрации были приняты решения относительно того, в какой форме следует продолжать данный процесс. Также было принято решение о назначении нового сопредседателя в МГ ОБСЕ. Мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал он. «Встреча президентов Азербайджана и Армении в Женеве – положительный шаг. Однако шаги в этом направлении должны продолжаться, нужны дополнительные меры». По его словам, в настоящее время сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу министров иностранных дел обоих государств: «Продолжается работа для мирного урегулирования конфликта и продвижению процесса».
США приняли решение, в какой форме следует продолжать карабахское урегулирование
- Политика - 07 Ноября 2017, 15:44