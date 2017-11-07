Армянская община Израиля надеется на улучшение отношений

Как сказал в беседе с Арменпресс координатор Иерусалимского комитета Ай дата АРФД Акоп Севан, в последнее время в этом направлении заметны подвижки.

«За последние 20-25 лет в отношениях Армении и Израиля ничего особенного не было. Сейчас можно заметить определенные подвижки, и мы надеемся, что эти шаги станут стартовой площадкой для развития отношений между двумя странами»», сказал Акоп Севан.

Он отметил, что видит хороший потенциал для развития экономического сотрудничества, в частности, в сферах сельского хозяйства и здравоохранения. «Сейчас экономическое сотрудничество между двумя странами находится на крайне низком уровне. На израильском рынке почти нет армянских товаров, изредка можно встретить вино. Между тем, этот пробел легко можно восполнить. Армянская община выступает за повышение уровня экономических отношений», сказал Акоп Севан.

Что касается политических отношений, по его мнению, отношения между двумя странами вряд ли изменятся. «Израиль продолжает вооружать Азербайджан, который проводит антиармянскую политику. С другой стороны, Израиль не признает Геноцид армян.

Не исключается, что новый импульс армяно-израильским отношениям придадут не совсем благостные отношения Израиля с Турцией», сказал Акоп Севан.

Он считает важным визит министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Израиль, который состоялся 6-7 ноября по приглашению премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху.

Недавно в резиденции президента Израиля Международная организация имени Рауля Воленберга вручила награду великому шансонье Шарлю Азнавуру и его сестре Аиде. Азнавура принял также президент Израиля, которого шансонье спросил, почему Израиль не признает Геноцид армян.