Замглавы Минобороны России: Армения и Сербия уже выразили готовность направить в Сирию саперов

В рамках долгосрочных соглашений с Абхазией, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Южной Осетией наращивается потенциал размещенных на их территориях российских военных баз. Об этом заявил в интервью «Газете.Ru» замминистра обороны РФ Александр Фомин, отвечая на вопрос, что изменилось в отношениях военного ведомства России с ближайшими соседями.

«Действительно, приоритетное значение мы уделяем развитию партнерских и союзнических отношений с государствами-участниками СНГ, развитию военной составляющей Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также укреплению военной организации Союзного государства с Белоруссией.

Но основные усилия сосредоточены на формировании Войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведении их структуры, состава и оснащения в соответствие с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств-членов организации. В рамках этой работы проводятся масштабные совместные военные учения: «Взаимодействие», «Рубеж», «Нерушимое братство», «Поиск».

Наши контингенты рассматриваются правительствами этих стран в качестве гаранта региональной безопасности.

Большое внимание уделяем развитию совместных систем противовоздушной обороны с Белоруссией, Арменией и Казахстаном. Важно также напомнить, что мы бесплатно проводим обучение офицеров стран – наших партнеров в учебных заведениях Минобороны РФ», – отметил замминистра.

Обратившись к ситуации в Сирии, заместитель министра обороны отметил: «Полагаю, ни у кого не вызывает сомнения, что существенная роль в успехах в борьбе с террористами принадлежит ВКС России, осуществляющих поддержку сухопутных войск Сирии. Сегодня остается лишь завершить наступление на юго-востоке Сирии вдоль реки Евфрат. Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена. Понятно, что теперь на повестку дня становятся вопросы постконфликтного урегулирования, восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания необходимого гуманитарного содействия населению».

Удалось привлечь к оказанию гуманитарного содействия Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, КНР и Сербию – они передали более 1300 тонн гуманитарных грузов для сирийских граждан.

Одним из наиболее болезненных вопросов сейчас можно назвать разминирование. Мы провели консультации с представителями оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовность направить свои инженерные подразделения в Сирию уже подтвердили Ереван и Белград, к ним могут присоединиться китайские саперы. Некоторые страны вызвались оказать финансовое содействие в этом вопросе.

Организовано взаимодействие со службой ООН по разминированию. Проведено несколько раундов встреч и переговоров по привлечению ее ресурсов, идет подготовка соглашения между ЮНМАС и Сирией для развертывания деятельности ООН в данном регионе», – отметил А. Фомин.