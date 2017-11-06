Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю

Министерство иностранных дел Норвегии 27 октября обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения, пишут азербайджанские СМИ. Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны» (из выступления государственного секретаря Бьерна Глада Педерсена 25 октября 2013 года). Между тем израильская организация Med İsrael for Fred (MIFF) выступила со специальным заявлением, в котором обвинило правительство Норвегии в применении практики двойных стандартов.