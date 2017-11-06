Стрельба в баптистской церкви в Техасе: 27 погибших

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 06 Ноября 2017, 00:15
По меньшей мере 27 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Десятки ранены.

Нападение произошло в 11.30 по местному времени. В это время в церкви шла воскресная служба.

Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции, сообщают в ведомстве.

"Территория возле церкви оцеплена и заблокирована. Друзья и близкие [пострадавших] ждут и надеются услышать, что их любимые в порядке", - пишет находящийся на месте журналист Макс Масси.

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