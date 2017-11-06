Стрельба в баптистской церкви в Техасе: 27 погибших

Нападение произошло в 11.30 по местному времени. В это время в церкви шла воскресная служба.

Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции, сообщают в ведомстве.

"Территория возле церкви оцеплена и заблокирована. Друзья и близкие [пострадавших] ждут и надеются услышать, что их любимые в порядке", - пишет находящийся на месте журналист Макс Масси.