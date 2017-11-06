Тревожные вести из Москвы

В дни, когда Россия отмечает День восстания против Польши, а Киргизия – день восстания против Российской империи, из России приходят тревожные вести.

Сегодня в Москве полиция задержала более 260 сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, еще 13 человек задержаны в Санкт-Петербурге. Задержания произошли также в Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", общее число задержанных составило 380 человек.

Мальцев, которого причисляют к националистам, с 2013 года в своем видеоблоге "Артподготовка" призывал в этот день в 12.00 мск выйти на улицы российских городов для совершения "революции".

Были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления "коктейля Молотова".

Сегодня же из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы Большой театр, ГУМ и отель Метрополь. Россию уже больше месяца «мучают» ложными звонками о бомбах – сотни тысяч людей приходится эвакуировать. Эксперты говорят, что население России либо готовят к возможным действиям спецслужб на случай протестов, либо есть силы, которые готовятся дестабилизировать обстановку в России.

Сегодня же в Ингушетии были убиты двое полицейских 5 ноября около села Яндаре двое неизвестных подъехали к посту ДПС. Один из них, по предварительной информации, вышел их машины, прошел внутрь и совершил самоподрыв. Это не первый случай нападений на ДПС на Северном Кавказе, в основном Исламское государство берет на себя ответственность за теракты.

Но не менее интересная информация поступила из Татарстана. Прокуратура Татарстана признала незаконной рекомендацию регионального министерства образования об обязательном изучении татарского языка. По оценке прокуратуры, региональное министерство превысило свои полномочия.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о том, что каркасом России является русский язык, и национальные республики не имеют права заставлять граждан учить национальные языки. В Татарстане, Башкирии, Калмыкии это вызвало бурю негодования. Интеллигенции обратились к Путину, но не получили ответа. Тогда министерство образования Татарстана решило принять директиву об обязательном изучении татарского языка – наряду с русским. Но прокуратура, видимо, сочла это нарушением приказа сверху.

Эксперты говорят о грядущем татаро-русском конфликте, который разгорелся из-за того, что Москва отказалась продлевать договор с Татарстаном. Теперь Путин говорит, что не обязательно учить национальные языки.

Напомним, что все это происходит за несколько месяцев до предвыборной кампании в России, где будут выбирать президента. Путин пока не объявил о выдвижении. Зато объявили три женщины – шоумен, эстрадная певица и порнозвезда.