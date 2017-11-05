В городах России задержали около 400 сторонников Мальцева

В Москве полиция задержала более 260 сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. "За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ГУ МВД. Еще 13 человек задержаны в Санкт-Петербурге. Задержания произошли также в Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", общее число задержанных составило 380 человек. Мальцев, которого причисляют к националистам, с 2013 года в своем видеоблоге "Артподготовка" призывал в этот день в 12.00 мск выйти на улицы российских городов для совершения "революции". Накануне акции правоохранительные органы устроили серию обысков и задержаний сторонников Вячеслава Мальцева. По информации "ОВД-Инфо", за последние четыре дня активистов "Артподготовки" задерживали, арестовывали и обыскивали в Краснодаре, Сочи, Казани, Новодвинске, Альметьевске, Красноярске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. ФСБ обвинило "Артподготовку" в планировании экстремистских акций Агентство РБК со ссылкой на источники сообщало 3 ноября, что в ходе обысков у мальцевских активистов были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления "коктейля Молотова". ФСБ РФ в тот же день заявила о пресечении деятельности "законспирированной ячейки" движения "Артподготовка", которая якобы планировала совершить 4-5 ноября "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков". Межрегиональное общественное движение "Артподготовка" было создано саратовским политиком Владимиром Мальцевым в 2011 году. Сам Мальцев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы России от партии ПАРНАС. В июле 2017 года против оппозиционера завели дело об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, Мальцев покинул Россию. Суд постановил заочно арестовать его и признать организацию "Артподготовка" экстремистской.