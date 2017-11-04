Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании в пятницу, 3 ноября, выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона. Постановление коснулось и четырех бывших министров в составе местного правительства, которые, как и Пучдемон, бежали в Бельгию. Решение было принято вскоре после того, как политик заявил, что выставит свою кандидатуру на внеочередных выборах в парламент этого автономного сообщества, запланированных на 21 декабря. В интервью телеканалу RTBF каталонец заявил, что будет вести свою избирательную кампанию из-за рубежа. По словам Пучдемона, он готов к торжеству "истинного правосудия" в Бельгии, но "не испанской юстиции". Экс-руководитель региональной администрации подчеркнул, что прибыл в Брюссель, чтобы избежать насилия. "Мы хотим от Испании признания, уважения", - отметил он, добавив, что не желает, чтобы "каталанская политика "бельгинизировалась", проникнувшись характерным для Брюсселя духом еврократии. Обвинения в адрес Пучдемона В конце октября Пучдемон и еще 13 региональных политиков были вызваны в Верховный суд Испании для дачи показаний 2 и 3 ноября. Испанская генпрокуратура 29 октября выдвинула обвинение в отношении Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии. Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.