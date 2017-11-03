Лавров: Россия заинтересована в активном участии ОБСЕ в урегулировании конфликтов

Россия заинтересована в активном участии ОБСЕ в урегулировании конфликтов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РИА Новости. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ активнее работала для урегулирования ситуации вокруг Приднестровья. Лавров также отметил заинтересованность российской стороны в более активной роли ОБСЕ в «том, что касается Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, на Балканах». Он добавил, что «мы также отмечаем, что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль, наряду со сторонами, играют сопредседатели Минской группы ОБСЕ»