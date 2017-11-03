Армия Асада выбила боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС в четверг, 2 ноября, полностью вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из Дейр-эз-Зора - одного из последних удерживаемых ИГ городов на востоке Сирии. Об этом сообщила базирующаяся в Лондоне сирийская оппозиционная организация "Наблюдательный центр по правам человека" (SOHR). Сирийские государственные СМИ пока не подтвердили эту информацию. 5 сентября армия Асада прорвала блокаду, организованную ИГ в Дейр-эз-Зоре. Этот крупнейший город в восточной Сирии был захвачен ИГ в 2014 году. Его стратегическое значение связано с близостью к иракской границе и территориям в Ираке, контролируемым джихадистами, а также со статусом столицы одноименной провинции, являющейся нефтедобывающим центром Сирии. По данным "Наблюдательного центра по правам человека", ИГ по-прежнему контролирует около 40 процентов территории этой провинции. 17 октября стало известно, что формирования курдско-арабского альянса установили полный контроль над городом Ракка - некогда главным бастионом ИГ в Сирии. А 14 октября, по данным Дамаска, сирийская армия освободила от боевиков ИГ город Аль-Маядин.