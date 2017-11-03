Почему Иран не намерен продавать ракеты Азербайджану: материал Eurasianet

Тегеран не намерен продавать Азербайджану баллистические ракеты, поскольку опасается, что Баку предоставит Израилю секретную информацию о вооружении Ирана. Об этом пишет Eurasianet.org.Согласно материалу, устремления Баку приобрести иранские ракеты активировались после Апрельской войны 2016г. и появлением после этого в арсенале ВС Армении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Однако, подчеркивает издание, Иран не намерен в нарушение международных конвенций продавать оружие, поскольку предпочитает сохранить сбалансированную позицию в отношении стран региона. При этом издание отмечает, что даже если ракеты будут приобретены, они не смогут серьезно усилить военный потенциал Азербайджана. В материале также напоминается: после Апрельской войны азербайджанский генерал в отставке Ясар Айдемиров рассказал одному из местных СМИ, что «Азербайджан использовал иранское оружие во время военных действий». Однако, продолжает издание, виды вооружения, которые он указал, представляли собою аналоги российского оружия, произведенные находящейся под западными санкциями иранской компанией. В любом случае, пишет издание, «азербайджанская сторона осознает, что иранское оружие относительно устарело, особенно на фоне израильских беспилотников и турецких гаубиц».