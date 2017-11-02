Для утверждения соглашения РА-ЕС нет никаких переводческих проблем

После публикации 13 октября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в армянской прессе регулярно звучат мнения о возможной задержке заключения соглашения. Перевод Большинство раздувающих эту точку зрения приводят как аргумент технические проблемы, связанные с переводом текста соглашения. Например, член парламентской фракции Республиканской партии Армении, член Постоянной комиссии по внешним отношениям НС Ширак Торосян 19 октября заявил, что есть государства-члены Европейского союза, которые еще не перевели документ о партнерстве РА-ЕС. Однако вскоре распространились сведения, что проблема заключается в отсутствии текста на ирландском языке. Действительно, на сайте законодательных документов ЕС http://eur-lex.europa.eu опубликованы переводы текстов соглашения на всех языках ЕС, за исключением ирландского. Отсутствие ирландского текста в очередной раз дало повод для предположений, что это технический вопрос, который может препятствовать утверждению соглашения. 30 октября телекомпания «Армения» подняла этот вопрос в ходе интервью с новоназначенным послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом. Отсутствие ирландского перевода вновь было представлено в качестве технической проблемы. Ирландский Проблема, возможно, заключается в использовании двух официальных языков в Ирландской Республике: ирландском (ирландский гэльский) и английском, причем из этих двух языков наиболее широко используется английский. Только 30% населения Ирландии говорит на ирландском языке, и только 5% используют его в качестве основного языка. Более того, хотя Ирландия и является членом ЕС с 1973 году, однако до 31 декабря 2006 года ирландский язык не считался рабочим языком структур ЕС. Хотя 1 января 2007 года он и стал официальным языком, но до 2021 года он будет применяться с некоторыми оговорками - не все официальные документы будут переведены на ирландский язык. При этом, tert.am даже получил разъяснения от пресс-службы Европейской комиссии, где было указано, что «в результате соглашения с ирландскими властями в настоящее время не все документы переводятся на ирландский язык». Более того, соглашения об ассоциации Украины, Молдовы и Грузии с ЕС также еще не переведены на ирландский. Следовательно, отсутствие ирландского текста не будет препятствовать подписанию соглашения Армения-ЕС. И как мы уже отметили, соглашение переведено на все остальные 27 официальных языка ЕС. «Союз информированных граждан»
Для утверждения соглашения РА-ЕС нет никаких переводческих проблем
- Политика - 02 Ноября 2017, 18:18