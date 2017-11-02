Аятолла Хаменеи рассказал о возможности Тегерана и Москвы изолировать США

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил президенту России Владимиру Путину, что Москве нужно активизировать сотрудничество с Тегераном, чтобы изолировать США и восстановить мир на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на иранский телеканал IRINN. Иранский духовный лидер поприветствовал предложение Путина по расширению сотрудничества во всех областях, он отметил, что взаимодействие двух стран по вопросам Сирии уже находится на хорошем уровне и показывает, что Россия и Иран «могут достигать общих целей в сложных областях». Хаменеи назвал неудачными действия возглавляемой США коалиции в Сирии и подчеркнул, что Вашингтон занимается заговором, поэтому полного разрешения сирийского кризиса стоит еще ждать. «Полное урегулирование сирийского кризиса требует усиления сотрудничества между Ираном и Россией. В результате него можно изолировать Америку и восстановить стабильность в регионе», — заявил Али Хаменеи. Хаменеи назвал Путина человеком сильным и ответственным за принятие решений, а Россию — страной, с которой можно строить диалог и сотрудничать. Продолжая разговор о путях выхода из сложившейся кризисной ситуации в Сирии, аятолла призвал сирийский народ принять окончательные решения по вопросам своей страны. «Все проблемы Сирии и пути выхода из кризиса следует искать в этой стране, и на сирийское правительство не будут оказывать давления на осуществление каких-либо планов», — заявил Хаменеи. Как отмечает ТАСС, российский президент назвал переговоры с иранским аятоллой «обстоятельными, содержательными и полезными». Путин добавил, что Москва рассчитывает на позитивное сотрудничество с иранскими партнерами и друзьями. «По сотрудничеству в Сирии мы достигли хорошего прогресса, мы должны учитывать политический процесс в стране, поскольку борьба с терроризмом продолжается», — заявил Путин (цитата по IRINN). В среду, 1 ноября, Владимир Путин помимо переговоров с аятоллой Али Хаменеи провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана — Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. По словам российского лидера, работа России с Ираном проходит «весьма продуктивно», однако остается еще «очень много вопросов, проблем», которые ни одна из стран не может решить в одностороннем порядке. Стороны обсудили также сотрудничество в энергетике, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве, затронули проблему санкций и другие актуальные вопросы экономики.

