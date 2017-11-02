В Белом Доме требуют запретить лотерею Green Card

Водитель грузовика в компании Uber, а за несколько лет до этого – счастливчик, выигравший грин-карту. Подозреваемый в совершении террористического акта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов въехал в США благодаря участию в визовой лотерее. Для президента США Дональд Трампа этот факт стал еще одним поводом напомнить стране о том, насколько несовершенно иммиграционное законодательство. Своих оппонентов из Демократической партии он обвинил в том, что их политика наводнила страну едва ли не проходимцами. Как это скажется на судьбе самой известной в мире лотереи? Школьное образование, два года рабочего стажа, несколько фото и анкета, заполненная на английском, – вот и все требования для участия в лотерее «Грин-карт». Этот минимальный набор был у Сайфулло Саипова, который накануне направил свой грузовик в толпу ньюйоркцев. Ежегодно США разыгрывает пятьдесят тысяч виз по так называемой лотерее Green Card (Diversity Visa Lottery), в которой принимают участие миллионы соискателей со всего мира. Систему случайного отбора новых американцев критиковали и раньше, особенно консервативные политики. Впрочем, при администрации Дональда Трампа судьба ее оказалась и вовсе на волоске. Глава Белого Дома уверен – на смену слепому розыгрышу виз должна прийти тщательная оценка кандидатов. Иными словами, Америке нужны таланты, а не везунчики. Президент страны еще ранее запретил въезд в США гражданам семи, преимущественно, мусульманских государств. Примечательно, что Узбекистана в этом списке не было. Хотя иммиграция из этой страны вот уже десятилетие как едва ли не самая высокая. Для сравнения – если в России ежегодно в лотерею выигрывают в среднем три тысячи грин-карт, то в тридцатимиллионном Узбекистане эта цифра ежегодно составляет почти пять тысяч. Периодически Государственный департамент прекращает розыгрыши в странах с высоким уровнем эмиграции в США. Например, в следующем году не смогут подать документы для участия в лотерее граждане восемнадцати стран. Среди них Канада, Великобритания, Китай и Мексика. С 2005 по 2009 гг. розыгрыш не приводился в России. Граждан Узбекистана подобные ограничения не касались никогда. Впрочем, если фортуна и слепая, то сотрудники иммиграционной службы весьма бдительны. Несмотря на то, что лотерея Green Card выбирает, казалось бы, случайных людей, в США въезжают те, кто прошел проверку. Биометрические данные, сведения о правонарушениях, подробности биографии – все это не попросят предоставить сразу, но обязательно проверят прежде, чем выдать на руки выигранную иммиграционную визу. Эти проверки теперь предлагают сделать еще более тщательными, а лотерею «Грин-карт» и вовсе упразднить. В августе прошлого года Администрация президента США представила проект нового иммиграционного законодательства. Тогда многие положения документа, в частности, о необходимости для потенциальных иммигрантов знать английский, вызвали волну критики. Но вполне возможно, что после событий в Нью-Йорке общество на эти предложения взглянет по-новому.