США распространили санкции на зарубежные проекты российских нефтекомпаний

Новая редакция американских санкций ставит под угрозу зарубежные нефтяные проекты российских компаний. Теперь американским гражданам и компаниям запрещено не только так или иначе участвовать в разработке определенных типов нефтяных месторождений в России. Они не смогут помогать российским компаниям, в том числе «Роснефти», ЛУКОЙЛу и «Газпром нефти», в аналогичных проектах за рубежом, которые начнутся после 28 января 2018 года, если у российской стороны в них более 33%. Минфин США вечером 31 октября уточнил редакцию секторальных санкций, наложенных на российскую нефтяную отрасль, включив в них новые ограничения, принятые конгрессом в июле. Изменения внесены в директиву 4, исходно принятую в сентябре 2014 года. В исходной редакции, американским компаниям и гражданам было запрещено оказывать какое-либо содействие (за исключением финансового) проектам по разработке нефтяных месторождений в российской Арктике, на шельфе (при глубине моря более 150 метров) и в сланцевых залежах. Теперь запрет распространился не только на Россию, но и на новые нефтяные проекты в любой другой стране, если в них участвует российская компания, на которую наложены секторальные санкции (Sectoral sanctions identifications, SSI List) и которая владеет в проекте долей в 33% или более. Ограничения будут распространяться на проекты, начатые 28 января 2018 года или позднее. Таким образом, действующих проектов ограничения не коснутся. «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщает также, что указанные санкции распространяются на российские проекты экспортных трубопроводов, однако четкого указания на это, а также на суть этих санкций, среди опубликованных Минфином США поправок и дополнений нет. Сейчас в SSI List по России 278 компаний, это почти все крупнейшие игроки энергетического, финансового и оборонного сектора. К директиве 4, посвященной нефтяной отрасли, относятся такие включенные в SSI List компании, как «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», а также их многочисленные дочерние структуры. Таким образом, эти компании не смогут получить услуги или оборудование от американских структур или даже американских граждан (в том числе в качестве работников) для своих новых зарубежных нефтяных проектов в Арктике, на шельфе или в сланцах. В частности, как говорится в разъяснениях Минфина США, американским компаниям нельзя предоставлять услуги по бурению, геофизическим и геологическим исследованиям, транспортные, управленческие услуги и т.д. Развитие нефтяных сланцевых активов за рубежом российские компании сейчас не интересует. Поэтому новые санкции могут, в первую очередь, затронуть их участие в проектах на шельфе, прежде всего в Норвегии — некоторые месторождения там попадают и под категорию арктических. Так, «Газпром» сейчас пытается закрыть сделку по покупке у австрийской OMV 38,5% в OMV Norge, объединяющей норвежские активы OMV. Почти на всех месторождениях там добывают, в том числе, нефть, и поэтому проекты могут попасть под санкции в зависимости от того, как Минфин США будет оценивать дату их старта — будет ли производиться отсчет с начала добычи, с образования юридического лица, с даты вхождения в проектную компанию российской структуры либо с даты начала переговоров о таком вхождении, сообщает Коммерсантъ.