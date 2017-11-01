Нападение в Нью-Йорке: 8 погибших, подозреваемый задержан

В Нью-Йорке задержан водитель пикапа, наехавший на велосипедистов и прохожих. В результате этого инцидента восемь человек погибли, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Бласио. Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений. По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус. Мэр Нью-Йорка назвал это нападение трусливым актом террора. Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и аргентинец. Об этом сообщили бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс и представитель МИД Аргентины. По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили серьезные травмы, не угрожающие жизни пострадавших. Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали: Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим. Американские СМИ, а также агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в полиции сообщили, что задержанный - 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Машину он взял напрокат. По данным телекомпании NBC он приехал в США в 2010 году из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида. Как сообщил телеканал ABC News, в 2015 году Саипов привлекался в Пенсильвании за нарушение правил дорожного движения. На пресс-конференции журналисты спросили главу полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила о том, правда ли, что нападавший кричал "Аллах акбар!". О'Нил ответил, что слова, произнесенные подозреваемым, когда он вылез из пикапа, и общие обстоятельства происшествия позволяют квалифицировать его как террористический акт. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подозреваемый, судя по всему, действовал в одиночку. "Нет оснований предполагать наличие более обширного заговора или плана. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - завил он на пресс-конференции. Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в "Твиттере", что других подозреваемых на данный момент не разыскивают: Тем не менее, как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джон Сопел, американские власти предпримут все возможные усилия для того, чтобы составить полную картину контактов и связей подозреваемого, не только в США, но и в Узбекистане. По словам Джона Сопела, многие официальные лица, занимающиеся в США подобными расследованиями, скептически относятся к идее "одинокого волка" и считают чрезвычайно важным выяснить, под чьи влиянием он мог находиться и как пришел к идее совершить это преступление. Можно быть уверенным, что это будет масштабное расследование, в котором примут участие несколько агентств и сотни человек, сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си. О случившемся доложено президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Позже президент эмоционально откликнулся в "Твиттере" на произошедшее в Нью-Йорке, назвав злоумышленника "больным и обезумевшим человеком". "НЕ В США!", добавил Трамп, переключившись на верхний регистр/