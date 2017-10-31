У Каталонии есть план мирного продвижения независимости

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии". По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида. "Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", - сказал Пучдемон. По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря. Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. "Мы не можем построить республику на насилии", - сказал он. Ранее во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября. В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента. Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии, утвержденную 27 октября региональным парламентом в Барселоне. При этом пленум КС во вторник, 31 октября, сослался на статью 161.2 Конституции Испании.