Президент Трамп заявил, что расследование отвлекает внимание от усилий республиканцев по проведению налоговой реформы

РИА Новости. Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, считает глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. Также о том, что операция против террористической группировки ИГ* будет скоро завершена, заявил глава МИД Сергей Лавров. В свою очередь, газета "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что Россия может сократить группировку в Сирии. В стране останутся подразделения военной полиции, военные советники, а также системы ПВО, прикрывающие российские объекты. "Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и "Исламское государство"* прекратит свое существование как организованная военная структура", — сказал Шаманов в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и государственной думы России.