Президент Курдистана назвал предательством сдачу Киркука иракским силам

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал предательством сдачу города Киркук иракским войскам. Об этом он заявил в телевизионном обращении после своего выступления в парламенте региона. «Мы не ожидали предательства, с которым столкнулись в Киркуке. Это было подобно удару отравленного ножа в спину», — заявил Барзани, передает курдское издание Rudaw. Он отметил, что предательство в Киркуке «деморализовало бойцов пешмерга (ополчение) и курдскую нацию», а также сорвало планы правительства. Он также заявил, что США решили остаться в стороне, в то время как иракские шиитские ополченцы атаковали курдские позиции оружием, произведенным в Штатах. Курдский лидер выразил сожаление в связи со смертью бойцов пешмерга при наступлении иракских сил, но добавил, что в такой ситуации нет другого выхода. В своем обращении Барзани подтвердил решение уйти в отставку, о котором стало известно в ночь на воскресенье. «Я ни при каких условиях не соглашусь на продление президентского срока», — заявил он. В сентябре на территории Курдистана прошел референдум о независимости, на котором большинство проголосовавших поддержали отделение от Ирака. Референдум не признали в Багдаде и потребовали от курдских властей отказаться от его итогов. В то же время началась операция иракской армии близ спорного города Киркука, который с 2014 года, отбив его у террористов, удерживают курды. Сначала иракские силы зачистили регион от оставшихся бойцов «Исламского государства» (запрещенная в России организация), а затем потребовали от курдов сдать город. В ночь с 15 на 16 октября иракская армия при поддержке ополченцев начала наступление на позиции курдов, взяв Киркук под свой контроль в течение дня. В большинстве случаев бойцы пешмерга отходили без боя. В итоге было заключено соглашение о перемирии. Ранее Барзани заявлял, что сдача Киркука была инициирована «одной из группировок внутри Курдистана», и пообещал, что курды «рано или поздно достигнут своей цели — собственного государства».

