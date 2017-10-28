Карабах приветствует самоопределение народов и надеется на мир в Каталонии

ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости. Карабах приветствует самоопределение любого народа и надеется на мирный исход ситуации вокруг Каталонии, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян. В пятницу в парламенте Каталонии прошло тайное голосование по резолюции о независимости. В нем приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным. Спустя час сенат Испании утвердил применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет прямое управления испанского правительства в Каталонии. «Мы в принципе приветствуем самоопределение любого народа, но считаем, что все должно пойти мирным путем. Мы против кровопролития, потому что сами прошли через это и знаем, что это такое. Но то, что любой народ имеет неотъемлемое право на самоопределение и должен им воспользоваться, если хочет, — это основополагающий принцип международного права. Тут уже трактовки бессмысленны, потому что все написано черным по белому», — сказал Бабаян, добавив, что народ Каталонии встал «на тот же самый путь». По словам пресс-секретаря президента НКР, из сложившейся ситуации может быть три выхода: Мадрид признает волеизъявление народа Каталонии, постарается силовым путем не допустить этого или испанское государство будет реорганизовано в федерацию или конфедерацию, чтобы сохранить страну, и не оскорбить каталонцев. «В любом случае, точка невозврата в каталонско-испанских отношениях в нынешней конфигурации пройдена. Силовое подавление стремления народов к независимости бесперспективно. Конечно, если будет организован геноцид, уничтожение, то страна, которая эта сделает, может достичь своей цели, как это сделала Турция с Западной Арменией, но это все равно бесперспективно, потому что нельзя подавлять волеизъявление народа», — сказал Бабаян. Он добавил, что можно решить проблему переговорами, федерализацией страны, конфедерацией. «Каталония и Испания имеют очень много общего: схожие языки, культуру, историю. Это не Азербайджан и Карабах. В любом случае, силовые действия приведут к непредсказуемым последствиям», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в Карабахе, как и во всем мире, пристально следят за ситуацией в Каталонии. «Мы следим за этим особо внимательно, так как аналогичные процессы происходят во многих странах. Курды, каталонцы… эти процессы могут происходить и в других местах. Но обеспокоенность тем, что это может привести к созданию сотен новых государств, неуместна, так как не каждый народ в состоянии реализовать свое право на самоопределение и после этого строить нормальное демократическое государство», — сказал Бабаян.