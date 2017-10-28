Кыргызстан подрывает ЕАЭС: очередь за Арменией

Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, принимая верительные грамоты послов 12 государств, заявил, что слишком много надежд связывалось с ЕАЭС, приведя в пример последний кыргызо-казахский приграничный конфликт.

Атамбаев сказал, что союз не может строиться на прихоти одного человека, даже самого великого и мудрого. Он отметил, что позаботится о том, чтобы правительство начало изыскивать иные рынки для казахских товаров.

Накануне Атамбаев подписал постановление об объявлении 7 и 8 ноября Днем восстания против России (1916 г.).

Новое «восстание» Кыргызстана началось после того, как Бишкек обвинил Назарбаева во вмешательстве в выборы. В ответ Казахстан заблокировал границу с Кыргызстаном, или границу ЕАЭС. Это уже нонсенс для экономического союза.

Кандидат Назарбаева в Кыргызстане потерпел поражение, а правительство Кыргызстана денонсировало крупное экономическое соглашение с Казахстаном, которое предполагало также экономическую помощь в размере 100 млн. долларов.

И вот, Атамбаев говорит о разочаровании в Путине и изыскании новых рынков. Это мессидж, в том числе ЕАЭС – если Кыргызстан найдет другие рынки, то может и покинуть союз.

В свое время кыргызы были хозяевами Евразии, казахи или кайсаки – их поддаными, а русские тогда вообще были «на деревьях».

ЕАЭС – союз крайне спорный, в том числе, из-за серьезных противоречий между странами-членами. Более того, страны-члены порой проводят друг в отношении друга откровенно враждебную политику, например, Россия, Беларусь и Казахстан против Армении. И это должно было однажды «взорваться», на сей раз в Бишкеке.

Заседание Совета премьер-министров ЕАЭС в Ереване продемонстрировало со всей очевидностью, что предложения Армении игнорируются союзом. В частности, это касается политики в направлении Ирана и Китая, с которой Армения связывает особые надежды. Это очередной инструмент по изоляции Армении, к которой явно стремятся «вожди» ЕАЭС.

Пока Армения не заявляет о разочаровании в ЕАЭС, но членство Армении в ЕАЭС – само по себе является «отчаянием», вернее, верхом политического абсурда.