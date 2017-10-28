В горах Сирии, в долинах Ливана, на Армянском нагорье посеяны семена христианства - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Госдепартамент больше не будет финансировать «неэффективные» усилия ООН по оказанию помощи притесняемым группам населения и религиозным меньшинствам на Ближнем Востоке, а будет выделять им средства напрямую через Агентство по международному развитию (USAID).

Пенс объявил об этом решении в среду вечером, выступая на приеме организации «В защиту христиан» (In Defense of Christians), задача которой – «привлечь внимание к бедственному положению христиан на Ближнем Востоке».

«Мы больше не будем полагаться только на ООН в оказании помощи притесняемым христианам и меньшинствам перед лицом геноцида и зверств, совершаемых террористическими группировками, – сказал Пенс. – С этого дня США будут работать рука об руку с религиозными и частными организациями, чтобы помочь тем, кого преследуют по религиозным соображениям».

По словам вице-президента, ООН не удается помочь религиозным меньшинствам, что обрекает их на «напрасные страдания». Он отметил, что христиане не могут обращаться в международные организации, так как зачастую женщин насилуют, а мужчин избивают и могут даже убить.

Пенс не уточнил, о каких именно странах идет речь, когда будут произведены изменения и сколько денег вместо ООН будут направлены напрямую страждущим.

По его словам, христианство «подвергается беспрецедентным притеснениям в древних землях, где оно зарождалось». «В горах Сирии, в долинах Ливана, на Ниневийской равнине, в Армянском нагорье, от Тигра и Квфрата и до дельты Нила отцы нашей веры посеяли семена христианской религии», сказал он.

Прибывшая из Ирака на саммит мать Ольга отметила, что Армянская, Сирийская и Халдейская церкви получили христианство еще в первом веке от апостолов, потому и называются Апостольскими.

«Моя мать армянка и по сей день молится по-армянски. Это нужно уважать и позволить людям сохранять связи со своими корнями».

Представитель Комитета Ай дата Америки, одного из организаторов форума, Арам Амбарян отметил, что не стоит выбирать между сильным и справедливым, надо быть и сильными, и справедливыми.

По данным ООН, оказанием помощи занимаются преимущественно четыре организации: Программа развития, Управление верховного комиссара по делам беженцев, Детский фонд (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа.

Согласно последним данным этих организаций, США предоставляют в общей сложности около 4,5 миллиардов долларов в год и занимают первое место по финансированию всех организаций, за исключением Программы развития.