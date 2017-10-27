Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление

Сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод Каталонии под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны. Решение испанского Сената было принято менее чем через час после провозглашения каталонским парламентом независимости региона. Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе. «Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», - написал Рахой на своей странице в сети Twitter. Уже после голосования в Сенате Рахой назвал решение парламента Каталонии «преступлением», заверив, что Мадрид предпримет «все необходимые меры» для восстановления законности в Каталонии. По данным газеты El Mundo, в 19.00 мск правительство Испании планирует провести экстренное заседание, на котором будет принято решение о введении мер, предуспотренных ст. 155 Конституции.

