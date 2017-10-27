Путин на учениях в четверг запустил четыре баллистические ракеты

РИА Новости. Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", — сказал он. Песков добавил, что Путин произвел пуск четырех баллистических ракет. В рамках тренировки с космодрома Плесецк боевой расчет РВСН запустил межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону Кура. Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура. Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, произвели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан). В Минобороны подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены.