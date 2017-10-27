ООН: за химатакой в сирийском Хан-Шейхуне стоят силы Асада

Сирийское правительство несет ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года, говорится в отчете ООН. Авторы отчета уверены, что при нападении было использовано нервно-паралитическое вещество зарин. В результате химической атаки тогда погибло более 80 человек. "Сегодняшний отчет подтверждает то, что мы уже давно считаем правдой", - заявила представитель США в ООН Никки Хейли. Президент Сирии Башар Асад и поддерживающий его Владимир Путин неоднократно заявляли, что ситуация с Хан-Шейхуном сфабрикована. По словам Асада, Сирия уничтожила запасы своего химического оружия в рамках специального соглашения, однако в этом году министр обороны США заявил, что Дамаск уничтожил не все запасы. В сентябре Совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в сирийском городе на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС. Таким образом, версия России о том, что самолет обычным образом разбомбил химический завод повстанцев, была отвергнута. Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) также сообщил, что по результатам расследования был сделан вывод о применении отравляющего вещества иприт 16 сентября 2016 года в сирийском Умм-Хоше. По данным комиссии, за атакой стоит экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде стран). Ранее Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Совместный механизм ООН и ОЗХО был утвержден в 2015 году с целью выявления сторон конфликта, применявших химическое оружие. Только у совместной миссии ООН и ОЗХО есть официальные полномочия по расследованию химических атак в Сирии. Предполагалось, что полученные выводы помогут привлечь виновных к ответственности.