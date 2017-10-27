Лидер Каталонии отказался объявить досрочные выборы

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в четверг, что не будет объявлять досрочные выборы в автономии. Он объяснил это тем, что не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида. Сенат Испании планирует проголосовать по этому вопросу в пятницу. "Я был готов объявить выборы, если бы были даны гарантии, - заявил Пучдемон, выступая в здании регионального правительства в Барселоне. - Сегодня нет гарантий, оправдывающих проведение досрочных выборов". Пучдемон заявил также, что теперь дело за парламентом Каталонии, который может принять решение об отделении автономии от Испании в соответствии с мандатом, полученным в результате референдума о независимости 1 октября. Накануне этого выступления Карлес Пучдемон подвергся жесткой критике со стороны своих радикально настроенных сподвижников, посчитавших, что, несмотря на все обещания, он не решится объявить о независимости Каталонии. Каталонские газеты сообщали, что вместо этого Пучдемон может распустить парламент и объявить досрочные выборы в попытке предотвратить введение прямого правления Каталонией из Мадрида. Речь Пучдемона изначально планировалась на 13:30 по местному времени, но была отложена без каких-либо объяснений. Но даже перед этим объявлением два депутата местного парламента, считающихся сторонниками Пучдемона, объявили об уходе в отставку. Тысячи студентов и активистов, выступающих за независимость Каталонии, собрались у здания регионального правительства в Барселоне, скандируя "Независимость!" Один из лозунгов в руках демонстрантов гласил: "Пучдемон - предатель". Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью, чтобы "восстановить законность" после прошедшего 1 октября референдума о независимости, большинство участников которого, по данным каталонских властей, высказались за отделение от Испании. Власти Испании хотят провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев. Рахой также заявил, что Мадрид не отбирает у Каталонии статус автономии. Статья 155 конституции Испании позволяет национальному правительству вводить прямое правление в автономных регионах Испании в случае кризиса. До сих пор эта статья ни разу не применялась.