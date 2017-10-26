Йоханнес Хан: Соглашение с Арменией может быть подписано позже

Сегодня в ходе Гражданского форума Восточного партнерства в столице Эстонии Таллине комиссар ЕС по политике соседства и расширения Йоханнес Хан, отвечая на вопрос руководителя Центра глобализации и региональных исследований Степана Григоряна и координатора программ Союза информированных граждан Армении Даниела Ионнисяна, сказал, то соглашение Армения-ЕС будет однозначно подписано. В то же время господин Хан не исключил, что оно будет подписано не на саммите Восточного партнерства в конце ноября, в чуть позже.

Он не сообщил, с чем это связано, но отметил, что соглашение будет однозначно подписано.

Комиссар Хан также сказал, что условия предоставления бюджетных средств на реформы в Армении будут крайне строгими, сообщают в Союзе информированных граждан.