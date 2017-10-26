В Киргизии сделали праздничным день восстания против России

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в День истории и памяти предков. 7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи. Текст указа опубликован на сайте главы государства. В документе подчеркивается, что киргизский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости. «Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — говорится в указе. Подчеркивается, что самые кровавые события произошли в 1916 году именно осенью. Отмечается, что 7 и 8 ноября в стране продолжат отмечать годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции, а также вспоминать жертв политических репрессий советского времени. В августе 2016-го в Киргизии прошелподдержанный Атамбаевым автопробег, посвященный столетию восстания против России. Колонна автомобилей проследовала по Чуйской и Иссык-Кульской областям. Восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе и на территории современной Киргизии, началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Сначала беспорядки вспыхнули в июле в городе Ходженте Самаркандской области и охватили практически всю Среднюю Азию и Казахстан. Протестующие совершали нападения на русские поселения, убивая мирных жителей. Подавление мятежа также вызвало жертвы среди населения края, вынудив многих представителей народов региона бежать за пределы Российской империи. Об этом сообщает Лента.ру.