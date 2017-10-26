НАТО пригрозило Турции «последствиями» из-за покупки российских С-400

Турция, которая является членом НАТО, должна быть готова к "последствиям", в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел, сообщает Defense News. Павел отметил, что, хотя каждая страна может принимать собственные оборонные решения, запланированная Турцией покупка системы С-400 не позволит Анкаре быть частью како-либо интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО, и может повлечь другие технические ограничения. "Принципы суверенитета, очевидно, существуют в приобретении оборонного оборудования, но так же, как государства принимают суверенные решения, они также суверенные относительно последствий этого решения", - сказал Павел. Турция объявила о покупае С-400 в сентябре, но еще не подписала окончательные документы, и пока это не сделано, отметил Павел, "союзники имеют право обсудить этот вопрос, чтобы выразить все проблемы и возможные трудности". Павел также сказал, что даже если системы противоракетной обороны НАТО не будут интегрированы с С-400, само их присутствие "будет создавать трудности для объектов союзников, потенциально размещенных на территории этой страны". Павел при этом отметил, что Турция остается ключевой частью НАТО. "Никто не отрицает роль Турции как важного союзника на очень тяжелом перекрестке задач Альянса", - сказал он. Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.