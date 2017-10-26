Die Welt: НАТО собирается обвинить Россию во лжи

НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017", пишет в четверг, 26 октября, издание Die Welt, ссылаясь на источники в НАТО. Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО - Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе. "Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", - цитирует издание свои источники в Североатлантическом альянсе. Сомнения возникли еще в июле Между тем еще в июле на заседании совета представители НАТО не скрывали скепсиса относительно реальных цифр участников учений. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил тогда, что, исходя из предыдущего опыта, Россия может занижать численность военных, задействованных в учениях. Россия заявила, что в учениях приняли участие 12700 солдат. Со своей стороны, эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат. В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах. Учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября. Перед их началом замминистра обороны РФ Александр Фомин утверждал в интервью DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на "отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом".