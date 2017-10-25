Миллз: Скоро мы объявим о вступлении на армянский рынок третьей крупной компании

«Я горжусь тем, чего добилась дружественная нам Армения благодаря инвестициям США за последние 25 лет. Здесь есть функционирующая открытая рыночная система, которая развивалась и состоялась, сформирована открытая деловая среда, которая позволяет мне поощрять американских бизнесменов к инвестированию в Армении», сказал в интервью Голосу Америки посол США в Армении Ричард Миллз. Отвечая на вопрос, что препятствует более динамичному развитию Армении, посол США сказал: «Люди, с которыми я разговариваю – американские инвесторы, бизнесмены, местные, в целом, говорят об отсутствии подотчетности. Есть мнение, что в обществе нет равных условий. Речь о судах и государственных службах. Иными словами это можно назвать отсутствием транспарентности или коррупционными проблемами. Но есть и обнадеживающие обстоятельства. Например, никто не страдает стереотипами типа «не нужно нам помогать в борьбе с коррупцией и не навязывайте нам свои ценности». Это значит, что общество также желает бороться с коррупцией». Касаясь вопросов внешнеполитической ориентации Армении, Миллз сказал, что Армения должна иметь надежные связи с как можно большим числом государств. Армения окружена сложным соседством, и связи с другими странами крайне важны. «В США понимают, что Армения должна поддерживать крепкие связи с Россией. Это имеет как исторические основы, так и геогрфмческие и экономические. Армения должна поддерживать добрые отношения как с Западом, США, так и Россией. Одно не исключает другое. Более того, Армения должна попытаться учлучшить отношения с непосредственными соседями – Грузией, Турцией, на каком-то этапе с Азербайджаном», отметил американский дипломат. Говоря об американских инвестициях в Армении, он отметил, что американский бизнес хорошо себя здесь чувствует. «Они убеждены, что могут работать в Армении. Думаю, яркими примерами являются два крупных инвестиционных проекта, одним из которых является покупка компанией Контур глобал Воротанского гидрокаскада. Эта компания вкладывает десятки миллионов долларов в Армению. Второй пример Лидиан интернешнл, которая занимается разработкой Амулсарского золотого месторождения. Скоро мы объявим о вступлении на армянский рынок третьей крупной американской компании. Не нужно тут забывать и сферу информационных технологий, где работают множество американских компаний – от Синопсис и до АйБиЭм». Посол США говорит об общности ценностей в двух странах – значимость семьи, общины, связь с окружением, предпринимательская жилка, любовь к знаниям.