25 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия). С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель ГПВУ ОБСЕ, подполковник Александр Непокрытых (Россия). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.