Курды предложили повременить с независимостью, призывают Багдад к диалогу

Лидеры иракских курдов в среду предложили повременить с провозглашением независимости, активизировав усилия, направленные на разрешение кризиса в отношениях с Багдадом путем диалога, а не военными методами. Тем не менее представитель иракских военных предположил, что наступление армии с целью восстановления контроля над занятыми курдами территориями продолжится в любом случае. Иракское правительство изменило баланс сил на севере страны, начав на прошлой неделе военную кампанию против курдов, контролирующих состоящий из трех провинций автономный регион. “Бои между двумя сторонами не обеспечат победу ни одной из них, это приведет страну к полному разрушению”, - заявило Региональное правительство Курдистана. Лидеры Курдистана предложили немедленно объявить перемирие, заморозив результаты сентябрьского референдума, в ходе которого подавляющее большинство курдов проголосовало за независимость региона, и “начать открытый диалог с федеральным правительством в рамках иракской конституции”. Багдад назвал референдум нелегитимным и в ответ вернул под свой контроль город Киркук, нефтеносные районы в его окрестностях и другие территории, которые курды отбили у боевиков “Исламского государства”. Однако представитель иракских военных сказал журналистам: “Военная операция не связана с политикой”. Его комментарий указывает на то, что кампания продолжится. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился, чтобы армия вернула контроль над всеми спорными территориями и погранпереходами на границе с Турцией, которые находятся внутри курдской автономии. Бои между силами центрального правительства и курдами - особенно щепетильный вопрос для США, которые являются союзниками обеих сторон, вооружая и готовя как курдских бойцов, так и иракскую армию для борьбы с ИГ. Наступление правительственных сил за последнюю неделю проходило практически без вспышек насилия, поскольку курды чаще всего отступали без борьбы.