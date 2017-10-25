WP: Клинтон и демократы финансировали составление досье по связям Трампа с РФ

По информации американской газеты The Washington Post, избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC) финансировали составление компрометирующего досье на соперника Клинтон на выборах Дональда Трампа. В апреле 2016 года юрист Марк Элиас по поручению кампании Клинтон и DNC заключил контракт с вашингтонской фирмой Fusion GPS по расследованию связей Трампа с Россией, пишет издание во вторник, 24 октября, ссылаясь на неназванные осведомленные источники. Финансирование этого досье продолжалось вплоть до выборов в начале ноября 2016 года, утверждает газета, не указывая точный размер выплат. По даным WP, ранее, на этапе праймериз, Fusion GPS собирала данные о Трампе по поручению Республиканской партии. Досье подготовил бывший британский агент 35-страничное досье, которое было подготовлено бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 Кристофером Стилом, ранее работавшим в России, стало центральным пунктом расследования российского вмешательства в американские выборы в Конгрессе США. В нем содержится компрометирующая Трампа информация личного, политического и финансового характера, частично ничем не подтвержденная. Сам президент США назвал досье "фальшивкой". Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.