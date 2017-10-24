Собчак раскрыла детали своей президентской кампании

RFI Телеведущая Ксения Собчак провела во вторник, 24 октября, первую пресс-конференцию в качестве потенциального кандидата для участия в президентских выборах. В частности, она рассказала о том, кто уже вошел в ее предвыборный штаб, а также ответила на вопросы о политзаключенных и ее отношении к статусу Крыма. Предвыборный штаб Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Малашенко является одним из создателей телекомпании НТВ, в разные годы занимал руководящие посты на российском телевидении. В 1996 году Малашенко был одним из руководителей предвыборной кампании Бориса Ельцина. Отвечая на вопросы журналистов, Ксения Собчак объяснила свою позицию по Крыму. Она заявила, что с точки зрения международного права полуостров находится под юрисдикцией Украины и выступила за диалог между двумя странами. «С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», — заявила Собчак. В ходе пресс-конференции Собчак также потребовала освободить политических заключенных. В частности, она назвала брата политика Алексея Навального Олега, режиссера Кирилла Серебренникова, украинского режиссера Олега Сенцова и журналиста РБК Александра Соколова. А также попросила украинских журналистов передать их список политзаключенных. Телеведущая Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах 18 октября. Она намерена вести свою кампанию в качестве кандидата «против всех». Слухи, что ее участие в выборах инициировано Кремлем, Собчак отрицает и обещает снять свою кандидатуру в случае, если Алексей Навальный будет зарегистрирован кандидатом.