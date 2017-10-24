Багдад отверг призыв госсекретаря США Рекса Тиллерсона о выводе из Ирака "иранских вооруженных отрядов". Бойцы состоящей преимущественно из шиитских формирований коалиции "Сил народной мобилизации" (Хашд шааби) являются иракцами, заявил вечером в понедельник, 23 октября, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади на встрече с Тиллерсоном в Багдаде. По его словам, члены коалиции "боролись против терроризма, защищали свою страну и жертвовали собой в борьбе против ИГ". Одновременно аль-Абади сообщил, что формирования подчиняются иракскому государству. Ранее Тиллерсон заявил, что поддерживаемые Ираном вооруженные отряды должны покинуть территорию Ирака. "Все иностранные бойцы должны вернуться домой", - призвал он. Поскольку война против "Исламского государства" практически завершена, пришло время отправить домой иностранных боевиков и передать иракцам полный контроль над их страной, указал глава американского внешнеполитического ведомства 22 октября в Эр-Риаде. По его мнению, восстановление Ирака будет противодействовать "непродуктивному влиянию Ирана" на эту страну. После захвата боевиками ИГ около трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских полувоенных формирований для борьбы с джихадистами. США опасаются, что Иран продолжит расширять свое возросшее влияние в регионе. Участвуя в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, Тегеран также значительно укрепил свое влияние в этой стране.