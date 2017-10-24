Мы стараемся, чтобы соглашение Армения-ЕС было подписано как можно скорее - пояснение офиса ЕС

Мы стараемся, чтобы соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано как можно скорее, так ответила пресс-служба ЕС на запрос Tert.am относительно того, возможно ли, что подписание соглашения РА-ЕС будет отсрочено. «До тех пор, проект соглашения должен пройти разные внутренние процедуры, в том числе, перевод и внутригосударственные процедуры стран-участниц союза. Важно то, что переговоры завершились, и имело место парафирование и то, что у ЕС и Армении есть готовность и желание по возможности побыстрее заключить соглашение», - отметили в пресс-службе ЕС, сообщает tert.am.