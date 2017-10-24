МИД: Соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС будет подписано

Новое соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС будет подписано. Об этом в беседе с журналистами в рамках конференции «Нововведения и территориальное развитие как фактор роста стран «Восточного партнерства»» в Ереване 24 октября заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян. По его словам, нет никаких серьезных предпосылок, которые могли бы помешать подписанию данного соглашения. «Соглашение было переведено на 23 языка. Все остальное – технические вопросы. То есть в странах ЕС проект соглашения должен пройти соответствующие межгосударственные процедуры, которые отличаются друг от друга. Остается исключительно технический вопрос, ничего другого выискивать не стоит», - отметил Назарян, добавив при этом, что он не может принимать решение вместо 23 стран-участниц ЕС. Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что и ЕС, и Армения заявили о своей готовности подписать данное соглашение на самом высоком уровне. Кроме того, Назарян выразил уверенность в том, что ни одна из 23 стран-участниц не выступит против подписания данного соглашения, сообщает news.am.