Каха Калазде стал мэром Тбилиси

Очень скоро я познакомлю общественность с теми, кто будут моими сокомандниками в мэрии, - заявил кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Каха Каладзе на проведенном сегодня брифинге. На вопрос о том, каким будет его первое решение, Каха Каладзе заявил, что в некоторых турах пройдут вторые туры, соответственно, нужно дождаться выборов. «Что касается наших конкретных проектов, то очень скоро я познакомлю общественность с теми, кто будут моими сокомандниками в мэрии и кто продолжит работу. Это все я представлю, и со всем ознакомлю и, в частности, расскажу о тех конкретных проектах, осуществлять которые мы начнем с первого же дня», - заявил Каладзе. Он также поблагодарил представителей СМИ. «Именно посредством вас подавалась общественности информация о том, какие конкретные проекты мы планирует осуществить в последующие четыре года», - сказал Каладзе журналистам. По предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, проведенной в офисе указанной партии. «Выборы были проведены в справедливой и спокойной обстановке, что было нашей главнейшей целью, и я хочу поблагодарить каждого из тех людей, кто внес свой вклад в обеспечение справедливых и спокойных выборов. Особую благодарность выражаю, разумеется, избирателю за очень высокую активность. В масштабе всей страны зафиксирована очень высокая активность и «Грузинская мечта» одержала очень убедительную победу на выборах местного самоуправления. В масштабе всей страны, по предварительным данным, вторые туры пройдут лишь в пяти муниципалитетах. И в муниципальных собраниях(сакребуло) «Грузинская мечта» добилась весьма убедительной победы и в каждом в муниципальном представительном органе, соответственно, будет представлена большинством», - заявил Кобахидзе. Кобахидзе особо поздравил с победой кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каху Каладзе, который, по его словам, был главным героем этих выборов. Так же, председатель парламента поздравил и других кандидатов. На всех уровнях государственного управления укрепилось однопартийное правление, что является важным вызовом на пути демократического развития, - об этом говорится в отчете наблюдательной миссии Национального демократического института (NDI), с которым медиа ознакомила делегация NDI. Наблюдатели организации подчеркивают, что тенденция однопартийного правления характерна для всех правительств после достижения независимости. «Консолидация власти в руках одной партии ставит под риск развитие в стране сильной и плюралистической демократии. В создавшейся обстановке ответственность за создание механизмов инклюзивного правления и демократического контроля лежит на власти», - заявляют в NDI. По оценке NDI, день выборов в основном прошел без инцидентов – граждане Грузии, члены избирательных комиссий, активисты и кандидаты партий спокойным настроем сумели подтвердить приверженность демократическим принципам. Процесс подсчета голосов, по мнению NDI, в основном прошел в спокойной обстановке, однако наблюдатели зафиксировали и случаи серьезных нарушений процедур, что связано с недолжным знанием процедур членов комиссии и вмешательством в процесс подсчета наблюдателей аффилированных с партиями наблюдателей. Что касается предвыборной кампании, NDI акцентирует внимание на неравенстве ресурсов правящей и оппозиционных партий, что помешало здоровой соревновательности.

21 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления.